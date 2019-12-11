هكذا عبر هنا الزاهد عن حبها للفنانة رغدة

عبرت الفنانة هنا الزاهد، عن حبها للفنانة رغدة، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها الشخصية على ستوري "الإنستجرام" .



ونشرت "هنا"، مقطع فيديو لرغدة وهي في لقاء لها مع برنامج "كلاكيت"، وهي تجاوب على سؤال من يشبهك حالياً من الفنانين؟ لترد رغدة قائلة:"هنا الزاهد" .



وعلقت "هنا"، على هذا الفيديو قائلة: "أحبها" .





يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "الواد سيد الشحات" ، وكان يعرض في رمضان 2019، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو مسلسل كوميدي، تكون أكثر من 30 حلقة.





تلاحقت الأمراض على هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي منذ زواجهما، وظهرت الزاهد في لقاء لها مع مني الشاذلي وقالت: "مشوفتش يوم عدل من ساعت ما اتجوزت"، لإنها عانت من ألم شديد في منطقة البطن بعد زواجها مباشرة أثناء تأديتها شهر العسل في أحد الدول السياحية، وبعد الفحوصات تبين أنها تعاني من "المرارة"، وعلى الفور تم التدخل الجراحي وإجرائها لعملية استئصالها، وبعد ذلك قام فهمي بعمل عملية وأكد ذلك من خلال ظهوره في مداخلة هاتفية في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ONE" .



حيث قال فهمي: "من بعد مسلسل "ريح المدام" قمت بعمل منظار وقالوا لي لدي إرتجاع في المرئ، ومن بعد ذلك قمت بعمل منظار مرة أخرى وأتضح أن لدي عيب خلقي في المرئ نفسه ظهر لي الخلايا التي تقوم بعمل عصارة المعدة في المرئ نفسه، فيجب أن تتكوي هذه الخلايا، قمت بعمل هذه العملية من يومين عندما آتى الدكتور الفرنساوي، وحالياً أنا في المنزل".