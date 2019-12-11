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شريف سلامة في صراعات لأبعد الحدود بسبب "أسود فاتح"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:54 م
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شريف سلامة
شريف سلامة
محمود حنفي
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يشارك الفنان شريف سلامة، في مسلسل "أسود فاتح" للنجمه هيفاء وهبي المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أشار سلامة بإن مسلسل "أسود فاتح" يبدأ في مرحلة التصوير الفعلي في منتصف شهر يناير المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

أكد سلامة بأنه يقدم شخصيه تدعي "سيف" والذي تدور محور أحداثه حول شخصيته القوية والمؤثرة علي جميع الأفراد المتعاملين معه مما يسبب صراع قوي لأبعد الحدود بينهم وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة. 

أضاف سلامة بأن مسلسل "أسود فاتح" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي بشكل مختلف وذلك بخلاف بأنه سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع النجمة هيفاء وهبي وأن هذا الدور جديد عليه ولم يقدمه من قبل بهذه الصورة ويتمنى أن ينال العمل رد فعل إيجابي من قبل الجمهور والنقاد وغيرهم. 

جدير بالذكر بأن مسلسل "أسود فاتح"، يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنانة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس سعيد، حسام الجندي، صبري فواز، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح ومن سيناريو وحوار أمين. جمال وإخراج كريم العدل. 

علي الجانب الأخر يشارك الفنان شريف سلامة في فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى والذي يتم تصويره حالياً ويتضمن مجموعة من النجوم فمنهم مصطفى خاطر ومحمد فراج وغيرهم وهو من سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل .

يذكر أن أخر أعمال الفنان شريف سلامة دراميا مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية "بدلة جديدة" والذي عرض مؤخراً وشاركته فى بطولة العمل الفنانة رانيا منصور وهو من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة.

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