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12 قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وكلوب بروج مجانًا| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج بث مباشر real madrid

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:52 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج بث مباشر
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج بث مباشر
محمد جمال
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يتطلع مشاهدى كرة القدم العالمية لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل اليوم عندما يستضيف ملعب كلوب بروج ببلجيكا الاربعاء الموافق 11 ديسمبر مباراة تجمع بين ريال مدريد الإسبانى وكلوب بروج البلجيكى، ضمن مباريات الجولة الأخيرة والسادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020. 

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بدوري أبطال أوروبا 

يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيف ثقيل على كلوب بروج البلجيكى ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا. 

ويقدم الفجر الرياضي عدة قنوات مفتوحة تذيع مباراة ريال مدريد وكلوب بروج وهم :

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.
قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.
قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر،  N S S 7.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.
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