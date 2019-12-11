Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحفيو الفيوم يتقدمون بمذكرة ضد المحافظ: سابقة هي الأولى من نوعها

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:53 م
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تقدم الزملاء الصحفيون بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بمذكرة للدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، لعرضها خلال اجتماعه مساء اليوم، ضد محافظ الفيوم، مؤكدين أنه خالف الدستور وقانون تنظيم الصحافة.


كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر كتابا دوريًا يحمل رقم 99، والمؤرخ في 7 / 12 / 2019، موجهًا في ضوء قراره رقم 324 لسنة 2019، بتكليف الدكتور محمد سامي التوني، بالعمل متحدثًا رسميًا باسم المحافظة.


وتتضمن الكتاب الدوري 5 بنود مزيلة بتوقيع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري منها البند رقم 1، والذي نصه: "على جميع مديري الإدارات بديون عام محافظة الفيوم ورؤساء المدن والأحياء وجميع العاملين بالديوان العام عدم التواصل أو الحديث مع أي جهة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية إلا بعد التنسيق مع المتحدث الرسمي للمحافظة".

وقال الزملاء في مذكرتهم، إن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء وزارة الحكم المحلي ودواوين المحافظات، والسابقة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين، لتحجيم عمل الصحفيين، ومنع التحدث والتعامل مع المصادر الصحفية.

وتسبب قرار المحافظ في ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن عدد من أعضاء الجمعية العمومية تضامنهم مع الزملاء، وذلك في موقفهم أو تقدمهم بمذكرة للنقيب ومجلس النقابة.


ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمناقشة شؤون المجلس والأعضاء والمبنى، وفتح باب الاشتراك لمشروع العلاج، وتجديد العضوية للعام الجديد.

صحفيو الفيوم يتقدمون بمذكرة ضد المحافظ: سابقة هي الأولى من نوعها
صحفيو الفيوم يتقدمون بمذكرة ضد المحافظ: سابقة هي الأولى من نوعها
صحفيو الفيوم يتقدمون بمذكرة ضد المحافظ: سابقة هي الأولى من نوعها
صحفيو الفيوم يتقدمون بمذكرة ضد المحافظ: سابقة هي الأولى من نوعها
صحفيو الفيوم يتقدمون بمذكرة ضد المحافظ: سابقة هي الأولى من نوعها
صحفيو الفيوم يتقدمون بمذكرة ضد المحافظ: سابقة هي الأولى من نوعها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين محافظ الفيوم ضياء رشوان صحفيو الفيوم الفجر الدكتور أحمد الأنصاري

أخبار تهمك

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 23 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 22 ساعة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ حوالي 3 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة على وشك إغلاق كبرى صفقاته

منذ ساعة الا ربع

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 7 ساعات

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

منذ 7 دقائق

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

مذكرة لنقيب الصحفيين رفضًا لتأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

قرار السُلطة العليا بالنقابة.. تأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين يشعل الخلاف

مذكرة للنقيب ودعوى.. انقسام على تشكيل الهيئة التحريرية لموقع الخبر التابع لـ'الصحفيين'

"كشف حساب" نقيب الصحفيين.. عامين من الإنجازات والإخفاقات لـ عبدالمحسن سلامة

"عبدالرحيم": مذكرة من صحفيي المنوفية ضد المحافظ بعد منعهم من التغطية

"الصحفيين" تتضامن مع الزملاء بالمنوفية بعد منع المحافظ لهم من التغطية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status