برشلونة على وشك إغلاق كبرى صفقاته

كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن برشلونة الإسباني بات قريبًا للغاية من حسم أولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،





وذكرت التقارير الإيطالية أن نادي إنتر ميلان، لم يغلق الباب أمام رحيل لاعبه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي يقع على رادار برشلونة.





وتألق اللاعب صاحب الـ22 عاماً في مواجهة "البرسا" الثلاثاء بختام جولات دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، حيث كان الفوز حليف "البلاوغرانا" 2-1.





ويبدو أن النادي الإيطالي يسعى لإقناع اللاعب بالبقاء لكنه في نفس الوقت لن يغلق الباب أمام رحيله المحتمل في ظل اهتمام برشلونة بضمه، حيث أشارت تقارير إلى أن النادي الكاتالوني سأل عن المهاجم الأرجنتيني في رحلة قام بها أعضاء من "البرسا" مؤخراً إلى ميلانو.





وفي هذا الإطار، قال المدير العام لإنتر ميلان، جيوسيبي ماروتا في تصريحات لـ"سبورت ميدياسيت" "نحن إنتر ميلان ولسنا مضطرين لبيع أي لاعب. نريد التطور في وجود لاعبين شباب مهمين مثل لاوتارو وروميلو لوكاكو".





وأضاف "إذا أراد لاوتارو الاستمرار معنا سنكون سعداء. إنه مرتبط بنا حاليا. إذا أراد المضي في طريق آخر سنقيم الوضع".





يشار إلى أن المهاجم الأرجنتيني يربطه مع إنتر عقدا حتى يونيو(حزيران) 2023 بشرط جزائي 111 مليون يورو.





ويتميز لاوتارو الذي أظهر تناغما جيدا مع مواطنه ليونيل ميسي بين صفوف منتخب الأرجنتين، بقدرته على خلق مساحات ومهارته في المراوغة وهز الشباك، حيث سجل هذا الموسم 13 هدفا وصنع 4 في 21 مباراة.



