علي الكتبي أول إماراتي في بوليوود بفيلم "تايغر زيندا"

لفت الفنان الإماراتي علي الكتبي، الأنظار من خلال مشاركته في فيلم بوليوود "تايغر زيندا"، وهو فيلم هندي من إخراج علي عباس ظفر.

ويعتبر تتمة لفيلم إيك تا تايغر الذي تم إصداره سنة 2012 وثاني فيلم لسلسة أفلام تايغر حيث شارك في بطولته كل من سلمان خان وكاترينا كيف كدور أساسي حيث كان علي ضيفاً على العمل بمشاركة صغيرة ولكن تركت بصمة جميلة عند متابعيه ليكون علي أول فنان اماراتي شاب يشارك في فيلم يعتبر من أهم اعمال بوليوود.

وعن جديده قال الكتبي بأنه شخص يعتبر عمله في الفن عمل منتقا يختار مشاركاته بدقة ولكنه يتمنى العمل بعمل عربي مشترك.