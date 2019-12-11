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المركز القومي يشارك بمعرض جدة الدولي للكتاب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:53 م
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معرض جدة الدولي للكتاب
معرض جدة الدولي للكتاب
الفجر الفني
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يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الأستاذ الدكتور أنور مغيث، بمعرض جدة الدولي للكتاب، والذي ينطلق اليوم ويستمر إلى 21 ديسمبر الجاري.

يشارك المركز بقائمة كبيرة تضم أحدث الإصدارات، نذكر منها: "شذرات من شعرية النار"، "نسوة منتقبات"، "أدولف"، "مائة عام من الأدب الروسي"، "كيف أصبح العهد القديم كتابا: تدوين إسرائيل القديمة"، "كيف نتواصل"، "اللعب الذكي واللعب الذكية"، "مساعدة الأطفال الصغار على اللعب"، "أدب الرحلات"، "عندما تصمت الأسلحة"، "تفسير فصول الأباء"، "تفسير سفر الأمثال وشرحه بالعربية"، "شرح سعديا الفيومي لسفر التكوين"، "بين الحرية والإنسانية والقدر الإلهي فى الفكر الاسلامي"، "المسيحية القبطية في ألفي عام"، "الأخلاقيات البيولوجية الإسلامية"، "افريقيا النيبوليبرالية"، "هل انتهى القرن الأمريكي"، "روسيا والغرب.. لمن الغلبة"، "كيف يحرك الاقتصاد العالم"، "فوبيا الإسلام"، "الصحوة العربية الثانية"، "سوسيولوجيا المقدس"، "الفيسبوك والفلسفة.. بما تفكر"، "بيزنس حقوق الإنسان"، "نهاية السياسة والتمثيلية"، "مواطنون وسادة"، "لماذا التطور حقيقي"، "النسوية وحقوق المرأة حول العالم"، "الحداثة والإبهام"، "الثلاثة الكبار في علم الاقتصاد"، "نساء فينقيا"، "قصائد مترو نيويورك"، "الكيلومتر الذهبي"، "موسوعة الهرمانيوطيقا"، "مفهوم أوروبا المسيحية للإسلام"، "غريزة الموسيقى"، "تاريخ مصر القديمة" و"السامية ومعاداتها".
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