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بعثة الهلال تطير إلى قطر استعدادا لكأس العالم للأندية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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بعثة الهلال
بعثة الهلال
أميرة فطيم
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سافرت بعثة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019، والتي ستنطلق اليوم وتستمر حتى 21 ديسمبر القادم.

وأجرى الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، مران مغلقا، صباح اليوم قبل مغادرة البعثه إلى قطر.

ويستهل الهلال مشواره في بطولة كأس العالم لأندية بمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.

يذكر أن الهلال يشارك في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.
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