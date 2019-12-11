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شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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سماح وهبة
سماح وهبة
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خضعت الإعلامية السورية سماح وهبة، لجلسة تصوير جديدة ترويجًا لبرنامجها الجديد المقرر انطلاقه على قناة مصرية عن الجمال والموضة.

 

وظهرت سماح وهبة بإطلالة مميزة نالت استحسان عدد كبير من جمهورها السوري.

 

وكشفت سماح أن البرنامج سيقدم يوميًا بداية من شهر يناير 2020، ويستضيف مصممين أزياء وخبراء موضة وتجميل من العالم العربي.

 

سماح وهبة، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة دمشق، وبدأت العمل في مجال الاذاعي ثم انتقلت إلى التلفزيون من خلال تلفزيون ART الرياضية كمذيعة برامج الرياضية والملاعب لمدة ٣ سنوات، وانتقلت بعدها إلى دبي لتعمل مذيعة في مجال الاقتصاد وتنقلت بين عدة قنوات مثل تلفزيون الدولية وتلفزيون دبي ومن ثم انتقلت الى برامج التسويق من خلال قناة سيتروس منذ عام 2009.

شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
شاهد.. جلسة تصوير لـ سماح وهبة ترويجًا لبرنامجها الجديد
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