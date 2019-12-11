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مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر al sadd vs hienghène live stream| شاهد مباراة السد اليوم Watch Club World Cup online

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:13 م
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مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر
مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر
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مباراة السد ويانغين تشاهدونها في بث حصري ومباشر عبر قنوات beIN SPORTS يلا شوت مشاهدة مباراة السد ويانغين بث مباشر بدون تقطيع في مونديال الأندية.

البث المباشر لمباراة السد ويانغين

يفتتح السد القطري مباريات كأس العالم للأندية قطر 2019 بمواجهة فريق يانغين من كاليدونيا الجديدة على ملعب جاسم بن حمد يوم الأربعاء 11 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكّة المكرمة.

ويطمح السد القطري بقيادة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز إلى تجاوز عقبة يانغين ليضرب موعداً مع مونتيري المكسيكي في ربع النهائي يوم السبت القادم.

مباراة السد ويانغين مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل يوسف سيف.

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