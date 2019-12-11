مجدي عبدالغني يعلن انطلاق المعسكر التدريبي الخامس للاعبين المحترفين

في إطار مجهودات الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين عقد الكابتن مجدي عبدالغني رئيس الجمعية مؤتمر صحفى للإعلان عن إنطلاق المعسكر التدريبي الخامس للاعبين الغير مقيدين بأندية وذالك خلال الفترة من ( 12 وحتى 27 ديسمبر ) بمنتجع الاسيوطى سبورت.

وقد صرح الكابتن مجدى عبد الغنى ان هذا هو المعسكر الخامس على التوالى وياتى هذ المعسكر كدعم من الجمعية للاعبين المصريين الغير مقيدين باندية بهدف ايجاد عقود جديدة لهم.

حيث تقوم الجمعية بتجمع هؤلاء اللاعبين وعمل معسكر تدريبى مغلق لمدة 15يوما مع اقامة فندقية كاملة طوال مدة المعسكر وتوفير جهاز فنى وطبى للمعسكرمع اقامة مباريات ودية مع الاندية وقد تم اختيار الكابتن ابوالعنين شحاتة لمدير فنى للمعسكر الى جانب باقى الجهاز ويشرف على المعسكر الكابتن حمزة عبدالوهاب مدير شئون اللاعبين بالجمعية .

الجدير بالذكر أن الجمعية قامت خلال المعسكرات السابقة بتسويق عدد من اللاعبين ومنهم إسلام سرى الذى لعب لسموحة ويلعب للجيش وحمادة السيد لاعب أسوان ومحمود كوكو حارس مرمى الرجاء وإسلام صيام لاعب الاسيوطى وأحمد ماهر لاعب الزمالك والاتحاد السابق وأمير عزمى قبل خوضه تجربة الاحتراف فى اليونان وكريم عادل ومصطفى مشير لاعبا الجيش ويوسف بيبو الذى احترف فى نادى ذات الراس بالدورى الاردنى ويلعب حاليا بحرس الحدود واحمد حمدى حارس النصر للتعدين واسلام عادل لاعب المقاصة ودجلة والحرس.