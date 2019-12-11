فوز الألومنيوم وبني سويف في القسم الثاني

أسفرت نتائج الجولة الثامنة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني عن النتائج التالية:-



حقق فريق الألومنيوم الفوز على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثامنة، من دوري القسم الثاني مجموعة الصعيد، شهد الشوط الأول تقدم الألومنيوم بهدف اغاثون ميلاد في الدقيقة 35، واضاف محمد عبد الحفيظ الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الشوط الثاني وأضاف الهدف الثالث محمد عبد الحميد ميدو في الدقيقة 40 من الشوط الثاني، ليترفع رصيد الألومنيوم إلى النقطة 15 ويبقى رصيد الإعلاميين 7 نقاط.



وواصل فريق بنى سويف انتصاراته بالفوز على فريق الفيوم بهدف بلال سالم في الدقيقة 26 من الشوط الأول في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد بنى سويف بهذه النتيجة يصعد فريق بنى سويف إلى القمة برصيد 19 نقطة.



وفي مباراة مثيرة فاز فريق بترول أسيوط على فريق ديروط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب بترول أسيوط، شهد الشوط الأول تقدم بترول أسيوط بهدف مصطفى شلبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول وتعادل عرفه شعبان لديروط في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وسجل هدف الفوز لبترول أسيوط مصطفى شلبي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وكانت أسفرت نتائج مباريات الجولة عن فوز فريق البنك الأهلي على سوهاج بهدف محمد حامد، وتعادل المنيا مع تليفونات بني سويف بدون أهداف، وفوز فريق شباب قنا على فريق طهطا بهدف أحمد الجبلاوى.



ترتيب المجموعة:-



1- بنى سويف 19 نقطة

2- البنك الأهلي 18 نقطة

3- شبان قنا 16 نقطة

4- الألومنيوم 15 نقطة

5- تليفونات بني سويف 14 نقطة

6- بترول أسيوط 11 نقطة

7- سوهاج 8 نقاط

8- المنيا 8 نقاط

9- الإعلاميين 7 نقاط

10- الفيوم 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط