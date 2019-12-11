مفاجأة.. نجم الهلال يغيب عن مونديال الأندية



واستبعد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال سلمان الفرج، من قائمة الهلال المشاركة في مونديال الأندية، بسبب تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده السعودية في كأس الخليج العربي.



ومن المقرر أن تغادر بعثة الزعيم إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم، على متن طائرة خاصة؛ للمشاركة في مونديال الأندية.



ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.



ويشارك الهلال في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر القادم، بعد تويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.





ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم للأندية في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بمواجهة قوية تجمع السد القطري أمام هينجين من كاليدونيا الجديدة في افتتاح المونديال.

تلقى الفريق الأول للكرة بنادي الهلال صدمة، اليوم الأربعاء، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستبدأ اليوم وتستمر حتى 21 ديسمبر القادم.