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محمد بن راشد: الاستثمار في الإنسان هو الأعظم فائدة والأكثر عائداً

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 32 خريجاً من الدفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وأكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأعظم فائدة والأكثر عائداً.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في الإنسان هو الأعظم فائدة والأكثر عائداً.

وأضاف سموه، هدفنا تخريج قيادات جديدة ومستمرة في الصف الثاني والثالث، وتابع سنبقى نبحث عن القيادات الشابة، ونُعِدها لتولي مسؤوليات جديدة في وطن لا يعرف التوقف.

جاء ذلك، خلال تكريم سموه، 32 خريجاً من الدفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وذلك بحضور معالي محمد القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأوضح معالي القرقاوي، فكر محمد بن راشد آل مكتوم القيادي يشكل منهجاً وأسلوباً مميزاً في القيادة، وملهماً للقيادات التي تسعى للتأثير وتحقيق التميز في مسيرة عملها، كما أنه يشكل الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها البرامج لبناء أجيال من القادة في جميع المجالات وفي القطاعين الحكومي والخاص، والقادرة على تحويل رؤية سموه إلى إنجازات تتعزز من خلالها المكانة المميزة لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وتتضمن الدفعة الثانية، 32 منتسباً يمثلون 10 قطاعات مختلفة، وينتمون إلى 28 جهة محلية واتحادية وخاصة على مستوى الدولة، وقد تم تشكيل فرق عمل مصغرة من المنتسبين وتكليفهم بتطوير 6 مشاريع بحثية على مدار السنة، تُعنى بمواضيع استراتيجية مثل العلوم المتقدمة، والنظام القانوني، وتكنولوجيا المستقبل، والبيئة العالمية، والابتكار الاجتماعي، واقتصاد المستقبل.

واكتسب المنتسبون، 32 مهارة جديدة على الصعيد الشخصي، كما تم التنسيق مع 32 مديراً تنفيذياً عالمياً، ليكونوا موجهين خلال رحلة المنتسبين طيلة العام، حيث يحق لكل منتسب 10 ساعات توجيهية خاصة به، يناقش فيها العقبات والتحديات التي تواجهه في حياته المهنية والعامة وسبل تجاوزها.

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الكلمات المفتاحية

محمد بن راشد الإستثمار في الإنسان

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