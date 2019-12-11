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الشرطة الدنماركية تنفذ عمليات استباقية تحسبا لهجمات إرهابية محتملة
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:40 م
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الفجر
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أعلنت الشرطة الدنماركية، تنفيذ عمليات استباقية في مختلف أنحاء البلاد، تحسبا لهجمات إرهابية محتملة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وسبق أن أجرت الدنمارك إجراءات تفتيش على حدودها مع السويد.
ووصفت الدنمارك هذه الخطوة بالضرورية من أجل التغلب على سلسلة من التفجيرات وإطلاق النار، التي تعتبر عصابات جنائية على صلة بالسويد مسئولة عنها .
وسوف يتم تطبيق إجراءات التفتيشي، التي سوف تستمر مبدئيا لمدة ستة أشهر، على الموانئ وعلى متن القطارات وجسر اوريسوند والطرق وخطوط السكك الحديدية التي تربط الدولتين.
وأشارت السلطات الدنماركية إلى أن إجراءات التفتيش سوف تتم بصورة عشوائية وليس على مدار الساعة.
ويذكر أن الدنمارك أعلنت مؤخرا تمديد العمل بإجراءات التفتيش التي أقرتها مطلع عام 2016 على نقاط العبور الحدودية إلى ألمانيا في ظل أزمة الهجرة الأوروبية.
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