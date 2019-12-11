"عايزين فلوس".. تصريحات للوزراء أثارت الجدل أثناء مناقشات مجلس النواب

وقع عددا من الوزراء فى فخ إثار الجدل، وذلك بعد تصريحاتهم المثيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما استدعى الأمر لإصدار بيانات رسمية توضح الحقيقة، ويعد أبرزهم تصريح وزيرة الصحة "عايزين فلوس".



وخلال هذا التقرير يرصد "الفجر" أبرز التصريحات التى أثارت جدلًا للوزراء:-



الوزارة هتقفل

أطلق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تحذيرات شديدة اللهجة في مجلس النواب أثناء مناقشة ميزانية الوزارة في موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، وجاءت تحذيرات الوزير بعد غضبه من عدم تخصيص المبالغ المالية المطلوبة في الموازنة.



وأعرب شوقي، عن انزعاجه الشديد من وزير المالية بعد حذف مبالغ مالية كبيرة كانت مخصصة للتربية والتعليم ودون الرجوع إلى الوزير، وقال شوقي: "لو مخدش اللي أنا عاوزه مش هكمل، والوزارة هتقفل ومشروع تطوير التعليم هيقف، وأنا مش بهدد”.



وطالب الوزير بـ11 مليار جنيه فوق المبالغ التي اعتمدتها الوزارة، وقال إنه يريد 110 مليار غير زيادة مرتبات المعلمين ولا يوجد مجال للحوار، وكشف تفاصيل المبالغ المطلوبة والتي جاءت كالتالي: 39 مليار بين المقترح والمعتمد، و16 مليار جنيه زيادة مرتبات، و4.6 مليار للأبنية، و4.9 مليار لتطوير للتابلت، و800 مليون للكتب، و12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.



يا تعدلوا القانون يا الميزانية



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ مجموعة من المبادرات لصالح المواطنين، ووجهت كلامها للنواب، قائلة: "يا تعدلوا القانون يا تعدلو الموازنة.. عايزين فلوس".



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة موازنة وزارة الصحة والسكان عن العام المالي 2019-2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، ومناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن العام المالي 2019-2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.



الوزير يهاجم النقابات العمالية

وأثار كامل الوزير، وزير النقل، جدلا واسعا بعد هجومه الحاد على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياها بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع.



وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية.



وقال الوزير: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط، وهما مش فاهمين، وكل ما آخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا".



وتابع وزير النقل: "إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".



وشدد الوزير، على ضرورة أن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة، قائلا: "مش معقول الشركات تبقى خسرانة وييجي نقيب عمال يقعد يشتم فينا".



وواصل وزير النقل، انتقاده للنقابات العمالية قائلا: "العامل دلوقتي مش عايز مستثمر يشغله، لأننا أول ما نقول هنعمل تطوير يقول هيشردونا، هما عايزين يقضوا وقت وياخدوا بسكويت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية".



وأشار إلى أن مول محطة مصر نسبة الإشغال به 17%، وباقي المحلات فيها "قطط وكلاب"، قائلا: "ولما نجيب مستثمر يقولك لأ إحنا هنديرها.. طيب إزاي ما أنت هتخسر؟!".



وفيما يتعلق بتحسين الموارد، أشار إلى أن جراج رمسيس كان يتم تأجيره بـ ٣٠ ألف جنيه في الشهر، وتم إلغاء التعاقد وصياغة عقد جديد بـ ١٧٥ ألف جنيه.



وردت وزارة النقل على كل ما أثير في وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات ومنسوبة لكامل الوزير، وزير النقل بشأن النقابات العمالية، قائلة: "غير صحيحة".