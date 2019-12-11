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كبار الدوري الإنجليزي يتنافسون على ضم نجم مانشستر يونايتد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:33 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
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بدأ كبار الدوري الإنجليزي في التنافس على ضم نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

كبار الدوري الإنجليزي بتنافسون على ضم سمولينج

 

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن نادي أرسنال ونادي مانشستر سيتي ونادي إيفرتون يرغبون في التعاقد مع الإنجليزي كريس سمولينج مدافع نادي مانشستر يونايتد والمعار لصفوف نادي روما الإيطالي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الثلاثة أندية ينتظرون انتهاء إعارة سمولينج مع نادي روما في نهاية الموسم الحالي ليبدأوا في التفاوض معه لضمه في انتقالات الصيف القادمة.

 

روما يستهدف ضم سمولينج بشكل نهائي

 

وحسب ما نشرته التقارير الصحفية الإيطالية فإن نادي روما هو الأخر يرغب في التوقيع مع كريس سمولينج بشكل نهائي بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع الفريق خلال فترة إعارته الحالية.

 

موقف مانشستر يونايتد من رحيل سمولينج

 

وحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإن نادي مانشستر يونايتد لا يمانع في رحيل سمولينج عن الفريق بشكل نهائي ولكن في حالة وصور عرض مالي مناسب.

 

انضمام سمولينج إلى نادي روما

 

وكان سمولينج قد انضم إلى صفوف نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من صفوف نادي مانشستر يونايتد.

 

مشاركات كريس سمولينج مع نادي روما هذا الموسم

 

وقد شارك كريس سمولينج في 14 مباراة حتى الآن مع نادي روما منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف أخر.

 

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