وزير الكهرباء يفتتح مركز خدمة العملاء بقطاع أسوان

قام،اليوم الأربعاء،الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجولة تفقدية لعدد من الادارات بقطاع كهرباء أسوان التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث كان فى استقباله المهندس سامى عرفة ابو وردة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمهندسة إيمان فاروق رئيس قطاع كهرباء اسوان.





وخلال الزيارة تم افتتاح مركز خدمة العملاء بقطاع توزيع كهرباء اسوان، حيث إستمع وزير الكهرباء لشرح مقدم من العاملين بالمركز.









وأثنى وزير الكهرباء على الإمكانيات المادية والبشرية لمركز خدمة العملاء والمجهود المبذول فى التطوير ، مؤكدا على أهمية تقديم خدمة متميزة للعميل وتعميم تلك التجربة المضيئة.









واختتم وزير الكهرباء والطاقة زيارته بإلتقاط مجموعة من الصور التذكارية مع بعض العاملين ثم غادر القطاع.