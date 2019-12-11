Advertisements
Advertisements
Advertisements

بومبيو يعلن فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:12 م
Advertisements
مايك بومبيو
مايك بومبيو
وكالات
Advertisements
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية.

وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أنه تم فرضعقوبات على 60 شخصا بسبب انتهاكات وعمليات قمع على مستوى العالم.

وأشار إلى أن العقوبات شملت 3 شركات نقل ساعدت إيران في نقل الأسلحة، مؤكدا مواصلة حملة الضغط القصوى على طهران لحين تعديل سلوكها العدواني. 

وأضاف بومبيو، أنه تم فرض عقوبات إضافية على شركة "مهان آير" لدورها في شحن أجزاء تستخدم في صناعة الأسلحة لإيران وأماكن أخرى.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن دور واشنطن هو حماية العالم من الخطر الإيراني، مضيفا أن عودة المحتجزين في إيران واحدة من أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأدان بومبيو، الاعتداء الإرهابي على القاعدة العسكرية الأمريكية في أفغانستان. 

وفيما يخص لبنان، قال بومبيو إن الإدارة الأمريكية على علم بالوضع الراهن هناك وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في بيروت حرج للغاية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مايك بومبيو كيانات فرض عقوبات شركات إيرانية

أخبار تهمك

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 20 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 21 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 21 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

بومبيو يوجه تحذيرات قوية لإيران من الإمارات

واشنطن تدعو الأوروبيين لفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني

آخرهم "إطلاق أقمار صناعية"..كيف تحدت إيران ترامب مؤخرا؟

بومبيو: العقوبات ستطبق على الجميع بما فيها إيران وقادتها

عقوبات أمريكية على شركة صينية بسبب انتهاكها عقوبات إيران

"بومبيو": واشنطن فرضت عقوبات على رئيس المخابرات العسكرية في فنزويلا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status