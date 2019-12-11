"طب عين شمس" تطلق حملة للتوعية من أمراض الأطفال

أعلن الدكتور مصطفى هدهد، رئيس قسم الأطفال بجامعة عين شمس، عن إقامة ندوات أسبوعية لتوعية الأسر المصرية بصحة الطفل، والأمراض الشائعة سواء كانت نفسية أو عضوية، في إطار الحملة التي أطلقتها جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، للحفاظ على صحة الأطفال،والتي تستمر فاعلياتها حتى مارس القادم.





وقال "هدهد" إن الحملة لا تشمل التوعية من أمراض الطفل العضوية فقط، بل أيضًا سلامة الطفل النفسية، حيث أن الندوة السابقة، والتي أقميت الأسبوع الماضي كانت عن الصحة النفسية للأطفال، والنصائح الموجهة للأباء والأمهات بضرورة الأهتمام بالجانب النفسي للطفل، وعمل فحوصات دورية للتأكد من سلامة الأطفال فيما يخص الجانب النفسي، وأخذ شكوى أطفالهم على محمل الجد لأن الاضطرابات النفسية تهدد مستقبل الأطفال.





وتشمل الحملة أيضا إبراز التجارب الشخصية الناجحة للأسر والمرضي، وإجراء الكشوفات وتقديم العلاج للمرضى برسوم رمزية، وتعريف الجمهور بالمستشفى الأطفال الجديد الذي أفتتح في العام الحالي، ويضم التخصصات الدقيقة على أعلى مستوى، بالاعتماد على مساهمات بعض المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال وجهود المجتمع المدني.





وأضاف "هدهد" أن مستشفيات جامعة عين شمس تعالج حوالي 2 مليون طفل سنويًا من محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى وذلك لوجود تخصصات ووحدات دقيقة غير وجودة في باقي المحافظات خاصةً طب الوراثة حيث أن مركز طب الوراثة التابع للجامعة يعد الأقدم والأهم في الشرق الأوسط، إلى جانب بعض الخدمات الطبية الغير متوفرة في المستشفيات الأخرى مثل توفير الغسيل الكلوي بداخل وحدات الرعاية دون الحاجة للخروج من وحدات الرعاية.



