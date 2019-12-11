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احذروا من طقس الغد.. "الأرصاد" تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:05 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية إلى حد كبير على كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الطقس يكون بارد في الساعات المتأخرة من الليل وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتصل درجة الحرارة الصغرى لـ 14-15 درجة مئوية على القاهرة ومحافظات شمال البلاد، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم للحفاظ على أنفسنا من نزلات البرد.

وحذر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، من الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تقل معها الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مناشدًا قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات أمان بين السيارات وبعضها.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارًا من الغد سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع وجود فرص لسقوط أمطار غزيرة نسبيًا على السواحل الشمالية، متوسطة الشدة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، على أن تهدأ الرياح نسبيًا اعتبارًا من يوم الجمعة وتنحصر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية فقط. 
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