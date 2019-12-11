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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:03 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة أمريكية

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية الرئيسية، في مقاطعة باجرام شمال كابول في أفغانستان.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || المحتجون الجزائريون يطالبون بإلغاء الانتخابات الرئاسية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
تظاهر حشد كبير من المتظاهرين في وسط الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الخميس القادم، مرددين أنهم لن يصوتوا في استطلاع يعتبرونه مهزلة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين: الولايات المتحدة تشكل خطرا كبيرا على السلام
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالمهدد الأخطر للسلام العالمي.

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