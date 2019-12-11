أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 11/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية الرئيسية، في مقاطعة باجرام شمال كابول في أفغانستان.

تظاهر حشد كبير من المتظاهرين في وسط الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الخميس القادم، مرددين أنهم لن يصوتوا في استطلاع يعتبرونه مهزلة.