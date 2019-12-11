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عميد آداب الفيوم: العصر الحديث يحتاج إلى علم مستقل يختص بالأزمات والكوارث (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
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شهد الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، بجامعة الفيوم، الندوة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع بالكلية بعنوان (إدارة الأزمات والكوارث) وبحضور الدكتور طارق عبد الوهاب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عطية طه مدير وحدة الازمات بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وحاضر خلال الندوة الدكتور شربات محمد، أستاذ علم الأزمات بكلية التمريض.

أشار الدكتور أحمد عبد السلام إلى أنه قد بدأت الحاجة فى العصر الحديث الى علم مستقل يختص بالأزمات والكوارث ويهتم بكيفية ادارتها ومواجهتها على أسس علمية دقيقة.

كما أوضحت الدكتور شربات محمد تعريف الازمة وكيفية التعامل معها وتصنيفها ومواجهة آثارها ونتائجها.

وأضافت أن إدارة الأزمات تقوم على الدراسة والبحث والمعرفة والتجارب المستفادة والتخطيط واستخدام المعلومات والبيانات كأساس للقرار السليم.

عميد آداب الفيوم: العصر الحديث يحتاج إلى علم مستقل يختص بالأزمات والكوارث (صور)
عميد آداب الفيوم: العصر الحديث يحتاج إلى علم مستقل يختص بالأزمات والكوارث (صور)
عميد آداب الفيوم: العصر الحديث يحتاج إلى علم مستقل يختص بالأزمات والكوارث (صور)
عميد آداب الفيوم: العصر الحديث يحتاج إلى علم مستقل يختص بالأزمات والكوارث (صور)
عميد آداب الفيوم: العصر الحديث يحتاج إلى علم مستقل يختص بالأزمات والكوارث (صور)
عميد آداب الفيوم: العصر الحديث يحتاج إلى علم مستقل يختص بالأزمات والكوارث (صور)
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