تقويم وعلاج.. طرق فعالة لتجميل الأسنان الأمامية

يهتم الكثيرون، في الآونة الأخيرة بتجميل الأسنان، وبالطب التجميلي بوجه عام، سواء تعلق الأمر بالناحية الطبية، أو الناحية.





أهمية طب الأسنان التجميلي





ويحوز طب الأسنان عل اهتمام الكثير؛ نظراً لكونه أحد أشهر أنواع الطب التجميلي، والذي نشطت أهميته الكبيرة، خاصة في تجميل الأسنان الأمامية، وتحسين المظهر العام، للأشخاص، الذي تعرضوا لحادث فتغيرت ملامحهم، بكسر الين الأمامية، أو من ولدوا بعيوب خلقية.

نصائح قبل إجراء تجميل للأسنان





يجب الحذر قبل الإقبال على عمليات التجميل، ولاسيماً التي تتعلق بالأسنان، فقبل الخضوع لأي عملية جراحية، يجب استشارة الطبيب، ومعرفة مدى خطورتها، أو فوائدها، وبناء عليه، تقوم باختيار الطبيب المناسب، الذي يقوم بدوره على نصيحة المريض، بتوقيت العملية، أو بكيفية الحفاظ عليها، بعد إجرائها.

التبييض طريقة هامة لتجميل الأسنان

يتسبب التدخين، وتناول القهوة والشاي بكمبات كبيرة في تغير لون الأسنان، واصفرارها، ما يدفع الأسنان إلى تجميل الأسنان عن طريق التبييض، حيث يضع طبيب الأسنان صينية مخصصة تضمن أن الكمية المناسبة من محلول التبييض تصل إلى أسنانك، للوصول لفعالية كبيرة لعملية التبييض.

استخدام الليزر





ويستخدم الليزر في تبييض الأسنان، وتتم داخل عيادة الطبيب المختص أو في المنزل، باستخدام الأنظمة المنزلية تحت إشراف الطبيب، و يستغرق الأمر أسبوعين إلى أربعة أسابيع أو أكثر لرؤية النتائج، حسب قوة البيروكسيد المستخدم.





يجب تنظيف الأسنان بعد عملية التبييض والبعد عن المشروبات، غامقة اللون، والتدخين، حتى لا تعود للبقع والاصفرار ثانية، إذا استمرت في التعرض لنفس العوامل التي سببت الاصفرار، ويجب تنظيف الأسنان اليومي عن طريق بالفرشاة والمعجون مرتين في اليوم، والتنظيف بالخيط الطبي مرة، واستخدام غسول الفم المطهر مرة.

استخدم عدسات البورسلين "الفينيز" تجميل الاسنان الامامية

قشرة الخزف أو شرائح البورسلين أو اسنان البورسلين، وهي شرائح رقيقة مصنوعة من مواد ملونة لتغطية السطح الأمامي للأسنان لتحسين المظهر.

أهميتها





تظل مدة طويلة ولا تبدل لفترة طويلة من 7: 15 سنة، بعد ذلك ستحتاج إلى تبديل فينير الاسنان، بالبورسلين كمادة أشهر لصناعة فينير الاسنان لأن البورسلين مقاوم للبقع افضل من الراتنج، كما أن البورسلين يقدم أفضل محاكاة لانعكاس الضوء كما الأسنان الطبيعية، سيقوم الطبيب هنا باختيار الأنسب لك.

عيوب الفينيز:-

- تكلفتها عالية.





- القشرة غير قابلة للإصلاح.





- قشرة ضعيفة قابلة للكسر.





- استخدامه يجعل الأسنان أكثر حساسية، تجاه المشروبات الساخن والباردة.





- يختلف لون الأسنان الطبيعية معها.

توضع عدسات البورسلين "الفينيز"، على الجوانب الأمامية للأسنان لتغيير شكلها ولونها، وتوفر مظهراً جمالياً، ويعالج الفينير المسافات التي بين الأسنان، وتلفها، وعلاج اعوجاج الأسنان.

طريقة العملية





وتتم عملية تجميل الأسنان الأمامية، عن طريق أخذ الطبيب لشكل السن ثم يتم تخديره وتسليط شعاع من الضوء للمساعدة على تقوية الطبقة الأسمنتية اللاصقة لقشرة الفينير، ثم تصنع قشور البورسلين في المختبر، ما يلزم ضرورة متابعة المريض، ليتم وضع الفينير على الأسنان والحصول على الشكل الجمالي النهائي.

التيجان أثبتت فاعلية كبيرة في تجميل الأسنان الأمامية

وهي عبارة عن تلبيسة أو قبعات تغطي الأسنان تماماً، وتساعد على استعادة الشكل الطبيعي والمظهر الجمالي، وتحمي الأسنان الضعيفة، واستعادة المكسورة أو التالفة، وتغطية السن بشكل سليم، وتغطية غرسات الأسنان، وتثبيت جذرورها، وتصنع التيجان من البورسلين، ويمكن ابتكارها من المعدن.

ترتفع التكلفة المادية للتيجان؛ لذا لا ينصح به الأطباء، كخيار أول لتجميل الأسنان الأمامية، إلا في حالة عدم فاعلية الطرق الأخرى للتجميل.

تؤخذ صورة لسنك الأمامي، عن طريق الطبيب المعالج، الذي يحضر بعد ذلك لاستقبال التاج، وأخذ قوالب الطباعة لشكل الأسنان، وتركيب التاج المؤقت لحين صنع التاج الدائم، والذي يتم الحصول عليه في زيارة أخرى.

التجميل باستخدام التقويم

التقويم ملائم لجميع الأعمار، وينصح به لكثير من الأشخاص، فهو ليس فقط لتحسين المظهر ولكن لتحسين اللدغة واضطرابات الفك وتبادل أماكن الأسنان والعديد من المشاكل الأخرى المرتبطة بالأسنان.

يحتاج التقويم لعدة شهور، حتى تلحظ الفارق، فيعمل التقويم، على الضغط على الأسنان حتى تعود إلى مسارها الصحيح.

توضع الأسلاك، على الأسنان، ويحدد الطبيب مكان الاعوجاج، ثم شد الأسلاك على التقويم، والتي توجه الأسنان إلى موقعها الصحيح، وفي الاستشارة، يقوم بشد الأسلاك وتضييقها لتعويض الفراغ الذي نتج من استجابة الأسنان وتحركها إلى جوار بعضها.

مخاطر وأضرار تقويم الأسنان الأمامية





تشير التقارير إلى أنه لا توجد آثار جانبية، نتيجة لاستعمال التقويم، لكن هناك بعض الأشياء التي ظهرت من خلال الفحص المباشر على أشخاص استخدموا التقويم ، نستعرضها في السطور التالية:-

- تغير لون الأسنان بظهور بقع بيضاء.





- يشعر الأطفال بالألم والخوف، عند استعماله.





- زيادة الشعور بالألم نتيجة الضغط على السن.





- يتسبب في صعوبة البلع، والكلام.





- يغير حجم الشفاة.

- يشعر الشخص الذي يستخدم طريقة التقويم، لتعديل مسار أسنانه، والتخلص من اعوجاجها، بالكثير من الألم، زيارة الطبيب، وذلك بسبب ضغط التقويم على الأسنان.





مميزات التقويم





من أهم مميزات، تجميل الأسنان الأمامية، باستخدام طريقة التقويم، قلة المخاطر وتشمل الحساسية للمعدن أو اللاتكس، أو الحالات التي تعاني من أمراض اللثة، ويتم التقويم على مرحلتين، وهما ارتداء التقويم نفسه ثم مرحلة التثبيت بعد ذلك، يمكن أن يكون سلك التثبيت قابلاً للخلع أو ثابتاً في مكانه.

الجسور

وهي عملية استبدال الأسنان المفقودة، بأسنان صناعية، وتصنع الجسور مصنوعة من الذهب، أو السبائك، أو الخزف، أو مزيج من أي منهم، ويثبت أطباء الأسنان الجسر على الأسنان المحيطة بعد إعدادها لاستقبال التاج، ثم ينضم السن الصناعي إلى التاج ويتم تثبيت الجسر على السن.





نصائح هامة





لا يستطيع المريض، إزالة الجسر الثابت إلا عند طبيب الأسنان؛ لأن نجاح الجسر قائم على الأساس، لذلك تذكر أن نظافة الفم للحفاظ على صحة الأسنان تبقى مهمة بشكل خاص إذا كنت ترتدي جسورا.

زراعة الأسنان

يفقد الكثيرون أسنانهم، نتيجة لحادث أو التعرض لضربة قوية، ما يغير من المظهر الخارجي للإنسان، ويؤثر على نفسيته، وهنا تأتي أهمية زراعة الأسنان، في تجميل الأسنان الأمامية، وهي حل طويل الأمد لاستبدال الأسنان المفقودة، وبديل للجسور، والتي تستخدم للأسنان المجاورة كمثبتات، كما أنها بديل لأطقم الأسنان القابلة للإزالة والتي ترتكز على اللثة.

وتزرع السن الجديدة الصناعية، بدلاً من القديمة التي فقدت، عن طريق جراحة بعظام الفك، وتمر العملية بـ3 مراحل وأجزاء:-

أولا: الغرسة التي تغرس في عظام الفك وتصنع من معدن التيتانيوم.





ثانياً: الدعامة التي تندمج مع الغرسة التي وضعت بالفك.





ثالثاً: تركيب التاج الذي يشبه الأسنان الطبيعية، وفي حال وجود مشاكل بالعظام، تزرع عظام لاستخدامها في الزراعة.