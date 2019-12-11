مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يوفر وظائف موسمية للمواطنين

أعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، عن توفير وظائف موسمية وفرصًا استثمارية للشباب السعودي، وذلك في أرض المهرجان الذي يقام في ملهم شمال مدينة الرياض.



ويرتبط المهرجان بمجموعة من المهام الرئيسة، التي فتح من خلالها نادي الصقور السعودي الباب لممارسة أعمال متنوعة، وذلك في التنظيم، الإدارة، لجان المسابقات، مراكز التسجيل، بالإضافة إلى إتاحة أجنحة مختلفة للشباب في أرض المهرجان لبيع مستلزمات الطيور كالبرقع، وأجهزة الرادار، وركن لبيع القهوة والمشروبات الساخنة، وركن لتقديم المأكولات، وأركان للعناية بالطيور، وأدوات الصيد.



يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقام سنويًّا في ملهم، وتستمر نسخته الحالية حتى 16 ديسمبر الجاري.



واعتمد نادي الصقور السعودي حزمة من الإجراءات التنظيمية، في إطار الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة للنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة، وتذليل العقبات أمام الصقَّارين، من خلال استحداث برامج وأنظمة، دمجت الخدمات المساندة مع البيانات المتعلِّقة بالصقر والصقَّارين، إذ يتم إصدار بطاقة خاصة بالمشاركين، بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج والمشاركة بالفعاليَّات، حسب الفئة والنوع.



وعزَّز نادي الصقور هذه الآلية، من خلال الإعلانات والبرامج الموجَّهة للصقَّارين عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، ممَّا مكّن الصقَّارين من التعرُّف على الشروط والقوانين المتعلِّقة بالمسابقات والفعاليَّات، التي تبدأ من عمليات المعاينة والفرز والتسجيل، والفحص الطبي، إضافة إلى نوع المسابقة، ليتم بعد ذلك إصدار بطاقة مشارك.



ويواصل نادي الصقور مشروعاته الحالية والمستقبلية المتعلِّقة بتطوير تنظيم فعاليات الصقور، ونشر هذه الثقافة على مستوى الفرد والمجموعة، لتكون إرثًا ثقافيًا تتوارثه الأجيال في المملكة العربية السعودية، من خلال استحداث الفعاليات والمعارض، التي تربط الأجيال القادمة بتراثها العريق.



