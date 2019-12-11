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رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:56 م
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بوابة الفجر
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افتتح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة رافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور جيهان واكب عميد الكلية، اليوم الأربعاء.

بحضور الدكتور عرفة صبري،عميد كلية العلوم والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية والدكتور شريف العطار، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور منى سليمان، رئيس قسم الهندسة المعمارية. 

توجه الدكتور أحمد شديد بالشكر والتقدير لادارة كلية الهندسة لمجهوداتهم التي تهدف إلى الإرتقاء وصقل مهارات الطلاب فيما يتعلق بالابداع والخيال ودعم روح العمل الجماعي بينهم.

وأشاد بالتصميمات المعمارية الرائعة التى شارك بها الطلاب خلال المعرض، ودعا سيادته طلاب كلية الهندسة بتصميم ماكيت مصغر لجامعة الفيوم ودار ضيافة خاص بها تمهيدا ًلإنشائه، مشيرا إلى اعتزام الجامعة بإنشاء معرض دائم يضم جميع الأعمال الفنية والتصميمات المعمارية والاخترعات والابتكارات التي يصممها الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

كما أشاد الدكتور خالد عطا الله بحسن تنظيم المعرض وما يتضمنه من تصميمات ورسومات هندسية تتميز بالجمال والابداع، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بتخريج طلاب يمتلكوا مهارات الابتكار في التصميم والتخطيط والبحث العلمي والابداع في التعبير المعماري والعمراني، ودعا سيادته الطلاب للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الطلابية التى تنظمها إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

كما رحبت الدكتورة جيهان واكب بالحضور في رحاب كلية الهندسة مؤكدة ً على حرص ادارة الكلية على تنظيم معرض قسم الهندسة المعمارية سنويا ًوالذي يشارك خلاله أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم، كما أعلنت عن مشاركة طالبات كلية الهندسة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية والمزمع تنظيمه أواخر شهر يناير المقبل.

وأوضحت الدكتورة منى سليمان أن المعرض يضم حوالي 1000 لوحة هندسية وتصميم معماري نفذها 100 طالب وطالبة بقسم الهندسة مضيفة ًأن المعرض يهدف إلى خلق روح العمل الجماعي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالاضافة إلى منح الطالب الثقة بالنفس وتشجيعه للاندماج في مؤسسات سوق العمل المختلفة.

وقام فريق الهندسة المعمارية بإهداء الدكتور أحمد شديد والدكتور خالد عطا لله درع الكلية، كما تم تكريم القائمين على تنظيم المعرض وأوائل خريجي الكلية.
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة (صور)
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