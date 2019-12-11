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نشرة حوادث "الفجر": تنفيذ حكم إعدام مغتصب "طفلة البامبرز".. وحريق شقة بوسط البلد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:54 م
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
نورهان ممدوح
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

المشدد 10 سنوات لعامل متهم بسرقة سائق بالإكراه في الشروق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة سائق بالإكراه في الشروق.للتفاصيل اضغط هنا

"غير صالحة".. حبس صاحب مجزر بكرداسة يبيع دواجن فاسدة
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس صاحب مجزر لذبح الدواجن بمنطقة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات،وذلك لحيازته ل3 أطنان من الدواجن وأجزائها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما طلبت التحريات.للتفاصيل اضغط هنا

"اغتصبتها وكانت بتصرخ".. القصة الكاملة لقاتل "طفلة البامبرز" بعد تنفيذ حكم الإعدام
داخل سجن استئناف القاهرة، وقف الشيطان إبراهيم محمود، البالغ من العمر 35 عاما، منتظرا تنفيذ مصلحة السجون الإعدام بحقه، بعدما اغتصب طفلة بالغة من العمر 20 شهرا، ما تسبب لها في نزيف حاد بالمهبل أدى إلى وفاتها داخل المستشفى بالدقهلية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وقال جدها صلاح سالم عمار، إن "مصر فيها عدالة مش في أي مكان، ومعروفة بقضائها النزيه والطاهر والحمد لله إن العدالة جابت حقنا"..للتفاصيل اضغط هنا

بعد 5 وقائع.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية قيام (عاطلين – "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك..للتفاصيل اضغط هنا

معاينة حريق شقة سكنية بوسط البلد
أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية، وارسال تقرير وافي به وخصر التلفيات والخسائر. للتفاصيل اضغط هنا

بـ"2 كيلو هيروين وبندقية ألية".. سقوط " ديلر جنوب سيناء" في الصف
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات حال تردده على المنطقة الجبلية بمركز الصف، وعثر بحوزته على 2 كيلو هيروين وسلاح ناري، وأخطر مدير أمن الجيزة. للتفاصيل اضغط هنا
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