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'أغلبها للتربح باسم الصحافة'.. مذكرة لنقيب الصحفيين ضد المهرجانات الفنية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:50 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تقدمت رابطة 'كُتاب ونقاد الفن' بنقابة الصحفيين، برئاسة ناصر جابر، بطلب للنقيب ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة؛ للمطالبة بإرسال خطاب لإدارة المهرجانان بوزارة الثقافة، تطالب فيها بوقف كافو المهرجانات القائمة على تصريح باسم مواقع صحغية ومجلات بترخيص أجنبي ووسائل إخبارية أخرى تعمل بشكل غير شرعي وبدون ترخيص.

وقالت الرابطة في مذكرتها، إنه نما إلى علمها أن هناك عددًا ليس بقليل من المهرجانات التي تم تأسيسها بناءً على رخصة جريدة أو مجلة، من أجل التربح على سمعة الصحافة، مؤكدة أن معظم تلك المهرجانات لصحف غير عاملة، ومتوقفة بالفعل عن الإصدار.

وأضافت الرابطة أنها علمت أن أصحاب تلك المواقع ليس لهم علاقة بالعمل الصحفي، ولكن تم تأسيسها كنوع من التحايل القانوني لإقامة المهرجانات للتربح بعيدًا عن النقابة، بالإضافة إلى أن تلك المهرجانات تضع شعارات لكافة المؤسسات الصحفية، بأنها راعي إعلامي بدون علم المؤسسات، وذلك يُعد احتيال واضح.

وأكد أعضاء الرابطة في مذكرتهم، أن مذكرتهم جاءت انطلاقًا من حرص النقابة على السعي دائمًا للتصدي للكيانات الوهمية، بالتزامن مع إطلاق حملة لشباب الصحفيين، تحت مُسمى "مش صحفي"، لمواجهة ظاهرة انتحال المهنة والحفاظ عليها من الدخلاء.

وطالبت الرابطة، مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، بالتدخل والتقدم بطلب لوقف إقامة أي مهرجان تم تأسيسه باسم أي صحيفة، إلا بموافقة من النقابة بشكل رسمي، حتى يمكن تقنين الوضع، ومراجعة من يستحق أن ينظم مهرجان فني.
'أغلبها للتربح باسم الصحافة'.. مذكرة لنقيب الصحفيين ضد المهرجانات الفنية
'أغلبها للتربح باسم الصحافة'.. مذكرة لنقيب الصحفيين ضد المهرجانات الفنية
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ناصر جابر ضياء رشوان رابطة كتاب ونقاد الفن حملة مش صحفي الفجر

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