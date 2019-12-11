Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تابع المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، برفقة المهندس أحمد هاشم رئيس قطاع إنتاج وتوزيع مدينة الإسكندرية، أعمال إصلاح إحدى الخطوط الناقلة قطر ١٠٠٠ مم بالجهة المقابلة لمحطة السيوف.

وعرض المهندس قذافي إبراهيم مدير عام إنتاج وصيانة شرق تقريرا مستوفيا بما تم منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة، حيث تبين أن الخطين على عمق كبير من الترعة ومنسوب المياه المتسرب مرتفع مما يحول دون الوصول بسهولة إلى الخط.

وقال بيان من شركة مياه الشرب، أنه تم تجميع جميع المعدات اللازمة من مختلف المحطات ونقلها إلى الموقع، وتم غلق المحابس لتقليل كمية المياه بالترعة وتشغيل عدد (١٥) طلمبة غاطس بأقطار مختلفة لشفط كمية المياه الناتجة حتي التمكن من الإصلاح.

 وأضاف البيان، أنه تم عمل سدود لحجز المياه الجوفية للتصدي لعوامل إختلاف مناسيب الأرض وإستخدام اللوادر لرفع الدبش لتمهيد الطريق بغرض تسهيل الوصول إلى مكان الكسر.

وطالب المهندس أحمد جابر بصفة دورية من فريق الرفع المساحي التابع للإدارة العامة للتحليل الهيدروليكي قياس فرق المنسوب بين المياه الموجودة علي الكسر مع سطح مياه المحمودية للوصول لعمق الخط، والتأكد من النزح الفعلي للمياه المتراكمة بالإستعانة بخرائط أساس الموقع المصممة بمكتب الرسم. 

وأشار إلى أنه قد وصل مستوي المياه إلى أقل من ٢٠ سم وجار استكمال عمليات الشفط والبدء في أعمال الإصلاح.
تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)
تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)
تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)
تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)
تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)
تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)
تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)
تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 20 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 6 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 21 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الحكم على لاعب كرة قدم شهير بتهمة الإرهاب 27 يناير

منذ ساعة و نصف

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status