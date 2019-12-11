تعرف على سبب انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالإسكندرية (صور)



وأضاف البيان، أنه تم عمل سدود لحجز المياه الجوفية للتصدي لعوامل إختلاف مناسيب الأرض وإستخدام اللوادر لرفع الدبش لتمهيد الطريق بغرض تسهيل الوصول إلى مكان الكسر.



وطالب المهندس أحمد جابر بصفة دورية من فريق الرفع المساحي التابع للإدارة العامة للتحليل الهيدروليكي قياس فرق المنسوب بين المياه الموجودة علي الكسر مع سطح مياه المحمودية للوصول لعمق الخط، والتأكد من النزح الفعلي للمياه المتراكمة بالإستعانة بخرائط أساس الموقع المصممة بمكتب الرسم.



وأشار إلى أنه قد وصل مستوي المياه إلى أقل من ٢٠ سم وجار استكمال عمليات الشفط والبدء في أعمال الإصلاح.



تابع المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، برفقة المهندس أحمد هاشم رئيس قطاع إنتاج وتوزيع مدينة الإسكندرية، أعمال إصلاح إحدى الخطوط الناقلة قطر ١٠٠٠ مم بالجهة المقابلة لمحطة السيوف.وعرض المهندس قذافي إبراهيم مدير عام إنتاج وصيانة شرق تقريرا مستوفيا بما تم منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة، حيث تبين أن الخطين على عمق كبير من الترعة ومنسوب المياه المتسرب مرتفع مما يحول دون الوصول بسهولة إلى الخط.وقال بيان من شركة مياه الشرب، أنه تم تجميع جميع المعدات اللازمة من مختلف المحطات ونقلها إلى الموقع، وتم غلق المحابس لتقليل كمية المياه بالترعة وتشغيل عدد (١٥) طلمبة غاطس بأقطار مختلفة لشفط كمية المياه الناتجة حتي التمكن من الإصلاح.