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روسيا تعتقل مؤيدا لتنظيم أوكراني خطط لهجوم إرهابي في مورمانسك

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:55 م
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الأمن الروسى
الأمن الروسى
وكالات
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اعتقلت قوات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، أحد أنصار المنظمة الأوكرانية المتطرفة "القطاع اليميني"، كان يعد لهجوم على مبنى الإدارة المحلية في مدينة مورمانسك.

 

وتمت عملية اعتقال الرجل، الذي يحمل الجنسية الروسية، أمس الثلاثاء، حيث قبض عليه لحظة سحبه قنبلة بدائية شديدة الانفجار من مخبأ، حسبما ذكرت هيئة الأمن الفدرالية.

 

وبحسب هيئة الأمن الفيدرالية، أنه تم رفع دعوى جنائية بحقه بتهمة الإعداد لعمل إرهابي.

 

واعتقل الأمن الروسي، في نهاية الشهر الماضي،  بشبه جزيرة القرم مواطنة تحمل الجنسية الروسية، جندتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

 

وفي سياق آخر، اتفق زعماء روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، على تبادل جميع السجناء الباقين من النزاع في شرق أوكرانيا بحلول نهاية العام، لكنهم تركوا أسئلة شائكة حول وضع المحادثات المستقبلية بالمنطقة، وفقا لرويترز.

 

شارك فلاديمير بوتين في روسيا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول لقاء وجها لوجه، في تسع ساعات من المحادثات في باريس، بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

 

أسفر الصراع في شرق أوكرانيا الذي اندلع في عام 2014 عن مقتل أكثر من 13000 شخص، وترك مساحة كبيرة من أوكرانيا، بحكم الأمر الواقع، تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو، وادت الي أعمق خلاف بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

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الكلمات المفتاحية

هجوم ارهابي مؤيد لتنظيم أوكراني روسيا

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