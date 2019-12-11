رابط BEIN SPORT مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ بث مباشر KORA LIVE أونلاين مباراة توتنهام والبايرن يلا شوت الجديدHD

يستضيف ملعب "أليانز أرينا" قمة كروية أوروبية مساء اليوم الأربعاء، حيث يلتقيبايرن ميونخ ضد نوتنهام الإنجليزي، بختام مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، وبسبب الأهمية الكبيرة لمباراة توتنهام وبايرن ميونخ، حيث تحظى بمتابعة الجماهير من جميع أنحاء العالم، نقدم لمتابعينا خدمة بث مباشر لمباراة توتنهام وبايرن ميونخ، حيث يمكن متابعينا مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ بث مباشر عن طريق الرابط المرفق أسفل الخبر.





بث مباشر مباراة توتنهام وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويسعى "الرأي" إلى توفير كافة المباريات للمتابعين عن طريق البث المباشر لجميع المباريات والمناسبات الهامة، ومنها مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر التي ستقام مساء اليوم، حيث يقدم "الرأي" للقراء والمتابعين بث مباشر لـ مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى خدمة التغطية الحية للمباراة وما قبلها من أحداث، وموعد مباراة توتنهام وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة للمواجهة، والتشكيل المتوقع للفريقين.









موعد مباراة توتنهام وبايرن ميونخ





تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي ستقام على ملعب أليانز أرينا، بختام مباريات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.









ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة بايرن ميونخ ضد توتنهام

1- بايرن ميونخ 15 نقطة.









2- توتنهام 10 نقاط.









3- النجم الأحمر 3 نقاط.









4- أوليمبياكوس نقطة وحيدة.









لقاء الثأر بين بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم في دوري أبطال أوروبا

خارج الخطوط سيكون متواجد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام والذي يبحث عن الثأر، بعد خسارة آخر مواجهة لتوتنهام أمام بايرن في الجولة الثانية بنتيجة كارثية (7-2) ليصدم عشاق السبيرز بعد الهزيمة على ملعب، على الرغم أن مورينيو ليس المدرب وقتها.









الغيابات في صفوف بايرن ميونخ وتوتنهام قبل مواجهة الليلة

بايرن ميونخ يفقد خدمات كلٌا من، يان فييت آرب، لوكاس هيرنانديز ونيكلاس زوله بداعي الإصابة، في المقابل يدخل توتنهام مباراة اليوم بدون قائده هوجو لوريس وميتشل فورم بداعي الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر عن السبيرز بسبب الإيقاف.









التشكيل المتوقع للبافاري في مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام

من المتوقع أن يبدأ هانز ديتر فليك مدرب البايرن المؤقت مباراة اليوم بـ نوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دافيز، بافارد، بواتينج ومارتينيز، وسيتكون الوسط من تياجو وكيميش، وسيكون كوتينيو هو صانع ألعاب الفريق وجنابري وكومان هما الجناحان، أما الهجوم فسيقوده المخضرم ليفاندوفسكي.









تشكيل السبيرز المتوقع أمام البايرن

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ مورينيو: جازانيجا في حراسة المرمى وأمامه الرباعي أورييه وآلديرفايريلد وفيرتونخين وروز، وسيتكون الوسط من الثلاثي إيريكسن ووينكس وندومبيلي، وسيكون لاميلا هو صانع ألعاب الفريق وسيتألف الثنائي الهجومي من سون وكين.









القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا





تذاع المباراة مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،على قناة بي إن سبورت 2 بصزت المعلق حفيظ دراجي، باعتبار القناة القطرية مالكة الحقوق لبطولة دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية.









رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

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