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عالم أزهري: "اللي يطلق زوجته ويرميها ربنا هيولع فيه يوم القيامة" (فيديو)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:46 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد الصباغ، من علماء الأزهر الشريف، تعقيبًا على انتشار ظاهرة الطلاق، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قبل وفاته أخر ما أوصى بهم كان النساء، وقال "استوصوا بالنساء خيرًا".

وأوضح "الصباغ"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أن السيدة المصرية دائمًا تكون بطل وجمل وجبل، فسيدنا إبراهيم –عليه السلام- لم ينجب الولد سوى من السيدة المصرية هاجر، والرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يجد نفسه بعد أن كبر في السن إلا مع السيدة مارية المصرية القبطية.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، مخاطبًا الرجال: "بقول لكل رجل يظلم ست اتقي الله، اعتبر زوجتك بنتك أو أمك أو اختك"، مشددًا على أن الرجل الذي يطلق زوجته ويرميها هي وأبناءها في هذا الزمان هو رجل ديوث، معقبًا: "ربنا هيولع فيه يوم القيامة"، والرسول –صلى الله عليه وسلم- (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ).
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