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وزيرا الدفاع والخارجية السابقين يصرّحان بمكاسبهما

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تولّى كل من وزير الشؤون الخارجية السابق خميس الجهيناوي ووزير الدفاع الوطني السابق عبد الكريم الزبيدي، اليوم الإربعاء 11 ديسمبر 2019، التصريح بمكاسبهما بالمغادرة، إثر إنتهاء مهامها على رأس وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني.

وعلى صعيد آخر، يذكر بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نظّمت بالشراكة مع كلّية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس ومركز الدراسات والبحوث الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الإربعاء 11 ديسمبر 2019، بفضاء الكلّية ندوة علمية تحت عنوان " الفساد في تاريخ الفكر والأدب ".

وتمّ خلال افتتاح هذا الملتقى، إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة ممثلة في شخص رئيسها العميد شوقي الطبيب، وكلّية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس ممثلة في شخص عميدها السيّد جميل شاكر.
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