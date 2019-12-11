Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا تكريم إنجي شرف بمهرجان "ايجي فاشون"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:40 م
Advertisements
انجي شرف
انجي شرف
الفجر الفني
Advertisements

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون، برئاسة أحمد العزبي، عن تكريم الفنانه انجي شرف، وذلك ضمن تكريمات المهرجان غدًا الخميس. 

 

المهرجان يكرم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين  قدموا أعمال ذو قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات ومنهم المخرج القدير مجدى ابو عميرة، الملحن محمد رحيم ومدربة الأسود انوسه كونه، والفنان شريف باهر، والفنان عصام كاريكا، المخرج محمد حمدى، نجمة أراب أيدول هبه يوسف، الفنانة مني ممدوح، المطربة نجوان، الفنانة نهي صالح، الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنانة دنيا المصرى .

 

وكشف "العزبي" عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء ابو حجر، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين، هير ستايل اليمنيه فاتن علي، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي، خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.

 

وأوضح  أن هذه  الدورة سوف تكرم  بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي، الفنان طلعت زكريا، الفنان هيثم أحمد زكي، الفنان عزت ابو عوف، الفنان شعبان عبدالرحيم. 

Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 20 ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 5 ساعات

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ ساعة و 8 دقيقة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 19 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 20 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:48 م

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

06:18 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status