غدًا تكريم إنجي شرف بمهرجان "ايجي فاشون"

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون، برئاسة أحمد العزبي، عن تكريم الفنانه انجي شرف، وذلك ضمن تكريمات المهرجان غدًا الخميس.

المهرجان يكرم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة وهادفة للمجتمع في جميع المجالات ومنهم المخرج القدير مجدى ابو عميرة، الملحن محمد رحيم ومدربة الأسود انوسه كونه، والفنان شريف باهر، والفنان عصام كاريكا، المخرج محمد حمدى، نجمة أراب أيدول هبه يوسف، الفنانة مني ممدوح، المطربة نجوان، الفنانة نهي صالح، الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنانة دنيا المصرى .

وكشف "العزبي" عن أسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الأزياء المصري عمرو البنا، مصممة الأزياء السعودية سناء ابو حجر، مصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال، خبيرة التجميل التركية نسرين ياوز، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين، هير ستايل اليمنيه فاتن علي، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي، خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.

وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض أسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي، الفنان طلعت زكريا، الفنان هيثم أحمد زكي، الفنان عزت ابو عوف، الفنان شعبان عبدالرحيم.