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آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:39 م
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آية مصري
آية مصري
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قالت مصممة الأزياء الفلسطينية آية مصري، أنها تتمنى عمل تصاميم النجمة العالمية جينيفر لوبيز وانجلينا جولي، وذلك على هامش اختيارها للمشاركة في أسبوع الموضة العربي والمقرر انطلاقه في نيويورك يناير 2020، بمشاركة 45 عارضا من دول العالم.

 

وقالت آية مصري، التي بدأت شهرتها فى عالم الأزياء والموضة منذ أكثر من 5 سنوات، واستطاعت أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة، إن حلم حياتها تحقق بتلك المشاركة العالمية، متمنيه أن تكون مشاركتها فعالة ولها تأثير قوي على المستوى العالمي لتمثيل دولتها وأمتها العربية في هذا المحفل الكبير.

 

وأضافت "مصري"، أنها ستشارك بـ5 تصميمات في المعرض يوضحون مدى التراث الفلسطيني وتأثيره على الأجيال الجديدة في ملابس تناسب صيحات الموضة في 2020.

آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)
آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)
آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)
آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)
آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)
آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)
آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)
آية مصري: حلمي أصمم فساتين لـ انجلينا جولي وجينيفر لوبيز (صور)
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