مفاجأة.. باريس سان جيرمان يستهدف ضم نجم ليفربول تحسبا لرحيل نيمار

يدرس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





باريس سان جيرمان يستهدف ماني

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف ضم السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





وأشارت المجلة إلى أن نادي باريس سان جيرمان سيجهز عرض مالي ضخم لتقديمه لنادي ليفربول في يناير القادم لضم ماني.





كما ذكرت المجلة أنه في حالة فشل نادي باريس سان جيرمان في ضم ماني في الشتاء فأنه سيحاول ضمه في الانتقالات الصيفية القادمة مرة أخرى.





سبب رغبة باريس سان جيرمان في ضم نيمار

وأكدت المجلة أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في ضم ماني تحسبا لرحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.





مشاركات ساديو ماني مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك ساديو ماني في 22 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.





ترتيب نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي





ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.