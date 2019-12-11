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رشيد خشانة: " أحد العاملين بالمؤسسة طلب من الشاهد إقالتي"

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:32 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إعتبر رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للانباء المُقَال من مهامه، بأن المشكلة في الوكالة هي أن الصحفي يقترف الخطأ و الرئيس المدير العام للوكالة يدفع الثمن، وهو أمر وصفه بغير المنطقي، وفق قوله.
 
وتابع وفق ما نقله عنه "راديو ماد"، أن الصحفيين كانوا يطالبون دائما بعدم تدخل الإدارة العامة في التحرير، وهو ما انجرّ عنه وقوع العديد من الأخطاء الكارثية، على غرار نشر خبر أول أمس بخصوص الحطّ من تصنيف عدد من البنوك التونسية من طرف مؤسسة الترقيم ”مودييز” والذي إتّضح أنّه زائف، مشيرا الى أن هذا الخبر قامت بنشره صحفية لا تتقن اللغة الإنجليزية في وقت متأخر من الليل ثم يتم تحميل المسؤولية للإدارة العامة.
 
وأضاف أن أحد العاملين في المؤسسة طالب بمنحه قسم الأخبار العالمية بمعيّة زوجته ليتقاسماه، قام بنشر تدوينة فيسبوكية صباح اليوم الأربعاء كتب فيها أنه التقى صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مؤتمر قادة الشرطة العرب وطلب منه إقالتي لتتم اقالتي بعد سويعات.

ويذكر بأن رئاسة الحكومة التونسية قرّرت اليوم الإربعاء 11 ديسمبر 202، إقالة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء رشيد خشانة، دون ذكر أسباب الإقالة.

وقد تمّ إعلان قرار إقالة خشانة، في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة اليوم، وجاء فيه "تعلم رئاسة الحكومة انه تقرر اعفاء السيد رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء من مهامه".

ويشار إلى أن بعض المصادر، أفادت بأن قرار إقالة رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، جاء إثر تواتر بعض الأخطاء لعلّ من أبرزها بثّ خبر وفاة الرئيس السابق محمد الناصر، إضافة إلى نشر خبر أول أمس بخصوص الحط من تصنيف عدد من البنوك التونسية من طرف مؤسسة الترقيم 'مودييز'، والذي إتّضح أنّه زائف.
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