رشيد خشانة: " أحد العاملين بالمؤسسة طلب من الشاهد إقالتي"

إعتبر رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للانباء المُقَال من مهامه، بأن المشكلة في الوكالة هي أن الصحفي يقترف الخطأ و الرئيس المدير العام للوكالة يدفع الثمن، وهو أمر وصفه بغير المنطقي، وفق قوله.

وتابع وفق ما نقله عنه "راديو ماد"، أن الصحفيين كانوا يطالبون دائما بعدم تدخل الإدارة العامة في التحرير، وهو ما انجرّ عنه وقوع العديد من الأخطاء الكارثية، على غرار نشر خبر أول أمس بخصوص الحطّ من تصنيف عدد من البنوك التونسية من طرف مؤسسة الترقيم ”مودييز” والذي إتّضح أنّه زائف، مشيرا الى أن هذا الخبر قامت بنشره صحفية لا تتقن اللغة الإنجليزية في وقت متأخر من الليل ثم يتم تحميل المسؤولية للإدارة العامة.

وأضاف أن أحد العاملين في المؤسسة طالب بمنحه قسم الأخبار العالمية بمعيّة زوجته ليتقاسماه، قام بنشر تدوينة فيسبوكية صباح اليوم الأربعاء كتب فيها أنه التقى صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مؤتمر قادة الشرطة العرب وطلب منه إقالتي لتتم اقالتي بعد سويعات.



