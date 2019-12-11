Advertisements
Advertisements
Advertisements

الزناتي: ورش فنية وعرض جديد لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين غدًا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:33 م
Advertisements
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم اللجنة لعرض فني مسرحي جديد لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم في السابعة مساءً على مسرح النقابة، ويقيمهما فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي، يرئاسة عبير شلتوت.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الدخول سيكون بالمجان   ويسبق عرض مسرح العرائس ورشة فنية للأطفال في الرسم والأشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، وذلك تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.

وصرحت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، بأن الأنشطة الفنية التي تقيمها الإدارة مع نقابة الصحفيين لأبناءهم، تأتي في إطار التعاون الذي وافق عليه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم هذه الأنشطة لأبناء الصحفيين لما تحمله من رسالة فنية وثقافية، وتساهم في توعية النشئ، وتقدم لهم نماذجًا إيجابية، وبث روح الانتماء والتسامح والتعايش مع الآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين مسرح العرائس للصحفيين حسين الزناتي الفجؤ

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 20 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 19 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

الوكالة الايطالية للدواء تحذر من عقار شهير لعلاج السكري يحتوي على مادة مسرطنة

منذ ساعة و 9 دقيقة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 20 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

منذ ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الزناتي: 'الصحفيين' تختتم أسبوع الدمج الثقافي لأطفال جنوب سيناء اليوم

الزناتي: أبناء أسوان في نقابة الصحفيين ضمن أسبوع الدمج لأطفال الحدود

الزناتي: عروض مجانية لمسرح العرائس ورحلات لأبناء الصحفيين

الزناتي: أبناء الصحفيين في زيارة لملتقى الأديان وورش فنية للرسم

الزناتي: عرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين بالنقابة الخميس

'الصحفيين' تنظم عرض عرائس الماريونيت لأبناء الزملاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

02:48 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

11:06 ص

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status