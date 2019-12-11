الزناتي: ورش فنية وعرض جديد لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين غدًا

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم اللجنة لعرض فني مسرحي جديد لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم في السابعة مساءً على مسرح النقابة، ويقيمهما فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي، يرئاسة عبير شلتوت.





وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الدخول سيكون بالمجان ويسبق عرض مسرح العرائس ورشة فنية للأطفال في الرسم والأشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، وذلك تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.



