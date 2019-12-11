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رئاسة الحكومة تُقيل الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:24 م
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مروى الجلاصي
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قرّرت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الإربعاء 11 ديسمبر 202، إقالة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء رشيد خشانة، دون ذكر أسباب الإقالة.
وقد تمّ إعلان قرار إقالة خشانة، في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة اليوم، وجاء فيه "تعلم رئاسة الحكومة انه تقرر اعفاء السيد رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء من مهامه".
ويذكر بأن بعض المصادر، أشارت إلى أن قرار إقالة رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، جاء إثر تواتر بعض الأخطاء لعلّ من أبرزها بثّ خبر وفاة الرئيس السابق محمد الناصر، إضافة إلى نشر خبر أول أمس بخصوص الحط من تصنيف عدد من البنوك التونسية من طرف مؤسسة الترقيم 'مودييز'، والذي إتّضح أنّه زائف.
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