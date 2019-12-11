رئاسة الحكومة تُقيل الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

قرّرت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الإربعاء 11 ديسمبر 202، إقالة الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء رشيد خشانة، دون ذكر أسباب الإقالة.





وقد تمّ إعلان قرار إقالة خشانة، في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة اليوم، وجاء فيه "تعلم رئاسة الحكومة انه تقرر اعفاء السيد رشيد خشانة الرئيس المدير العام لوكالة تونس افريقيا للانباء من مهامه".



