إنضمام اسلام طارق لقائمة طنطا بعد التأكد من إمكانية مشاركته أمام الاتحاد



أستقر ايمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، علي قائمة الفريق لمواجهة الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.



ستقام المباراة علي استاد الإسكندرية في تمام الثانية والنصف عصرا.



وشهدت انضمام اسلام طارق برغم من إعلان غيابه عن المشاركة في المباراة بسبب إصابته في مران اليوم، وجاءت القائمة كالتالي:- اسلام طارق، علي فرج، محمود مسعود، محمد العشري، محمد الشاذلي، إيهاب سمير، حسام غالي، كابونجا، أحمد قطاوي، أحمد الشناوي، وليد عادل، عبدالرحمن الدح، أحمد الألفي، أحمد فهمي، إسلام فؤاد، ميدو جمال، محمد ماجد أونش، الحسن ضيوف، محمد حسام الشرخة، هشام شعبان.



ويخوض طنطا المباراة غدا في المركز العاشر ب7 نقاط، بينما يتصدر الاتحاد الدوري ب 13 نقطة.

