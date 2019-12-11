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تكريم وزير الداخلية التونسي بافتتاح المؤتمر الثالث والأربعون لقادة الشّرطة والأمن العرب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:18 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أشرف رئيس حكومة تصريف الأعمال السّيد "يوسف الشّاهد"، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، على افتتاح المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشّرطة والأمن العرب.

وعقد المؤتمر بمقرّ الأمانة العامة لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب بتونس العاصمة، وذلك بحضور وزير الدّاخليّة السّيد "هشام الفراتي" والأمين العامّ لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب الدّكتور "محمّد بن عليّ كومان".

وقد تمّ خلال افتتاح المؤتمر، التّأكيد على أهميّة التّعاون والتّكامل خدمة للعمل الأمني العربي المشترك، دعما لأسسه ومقوّماته وتعزيزا للمجهودات المبذولة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، وخاصّة منها الجرائم الإلكترونيّة.

هذا وقد تمّ بالمناسبة، تكريم السيد وزير الداخلية بإهدائه درع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من طرف الدكتور "محمّد بن عليّ كومان"، ودرع الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية.
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