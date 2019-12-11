ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مركز طفولة أبو قير بالإسكندرية



كما أمرت النيابة بندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وسؤال المسؤولين عن الحريق.



وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمركز لرعاية الطفولة، بمنطقة أبو قير شرق المدينة بدون حدوث إصابات.



وانتقل على الفور لمكان الواقعة ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف للفحص والمعاينة، وتبين نشوب حريق بسبب حدوث ماس كهربائي في وصلات الكهرباء داخل إحدى الغرف مما تسبب في امتداد النيران.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، ولم يُسفر الحادث عن وقوع إصابات أو أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.



أمرت نيابة المنتزه ثان في الإسكندرية، بسرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بمركز لرعاية الطفولة بمنطقة أبو قير.