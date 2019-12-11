ننشر ذكريات القس بولس حليم مع تفجير كنيسة البطرسية

"وجدت دم الشهداء الذكي متناثر فى كل مكان واعتصرنى الألم عند دخولى البطرسية".. هكذا بدأ الحديث القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبوابة الفجر فى الذكرى السنوية الثالثة لشهداء كنيسة البطرسية والتى تحييها الكنيسة اليوم مع أسر الشهداء.





وتابع "حليم" فى حديثه عن ذكرياته المؤلمة مع تفجير البطرسية لـ"الفجر": كانت دماء الشهداء على مر العصور ومازالت بذار إيمان شجرة الكنيسة القوية وإيضًا تعبير عن محبة فياضة في قلوب الشهداء، هذا ما تذكرته حين وصلت إلى كنيسة البطرسية يوم التفجير الإرهابي لها ووجدت دم الشهداء الذكي متناثر في كل مكان.





وأضاف "حليم": فكان هذا الدم هو امتداد لدم آباءنا علي مر العصور الذي روي شجرة إيمان الكنيسة ومازال يروي حتي يومنا هذا، فكان الألم يعتصرني من هول الموقف والمشهد ولكن الأيام ثبتت أن دم هؤلاء الشهداء كانت لأنتعاش الكنيسة ونموها وسبب بهجة روحية سرت في جسم الكنيسة كلها ومازالت أصداءها حتي الآن شهادة حية لحضور السيد المسيح في كنيسته.





اختتم القس بولس: "فشهداء البطرسية قدموا أجسادهم ذبيحة حية مرضية أمام الله وصعدت إلي الله الذي أشتم محبتهم رائحة بخور، ليعطينا الرب قوة محبتهم ونقاء قلبهم وسيرتهم العطرة الذكية".



