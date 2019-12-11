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ننشر ذكريات القس بولس حليم مع تفجير كنيسة البطرسية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:17 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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"وجدت دم الشهداء الذكي متناثر فى كل مكان واعتصرنى الألم عند دخولى البطرسية".. هكذا بدأ الحديث القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبوابة الفجر فى الذكرى السنوية الثالثة لشهداء كنيسة البطرسية والتى تحييها الكنيسة اليوم مع أسر الشهداء.

وتابع "حليم" فى حديثه عن ذكرياته المؤلمة مع تفجير البطرسية لـ"الفجر": كانت دماء الشهداء على مر العصور ومازالت بذار إيمان شجرة الكنيسة القوية وإيضًا تعبير عن محبة فياضة في قلوب الشهداء، هذا ما تذكرته حين وصلت إلى كنيسة البطرسية يوم التفجير الإرهابي لها ووجدت دم الشهداء الذكي متناثر في كل مكان.

وأضاف "حليم": فكان هذا الدم هو امتداد لدم آباءنا علي مر العصور الذي روي شجرة إيمان الكنيسة ومازال يروي حتي يومنا هذا، فكان الألم يعتصرني من هول الموقف والمشهد ولكن الأيام ثبتت أن دم هؤلاء الشهداء كانت لأنتعاش الكنيسة ونموها وسبب بهجة روحية سرت في جسم الكنيسة كلها ومازالت أصداءها حتي الآن شهادة حية لحضور السيد المسيح في كنيسته.

اختتم القس بولس: "فشهداء البطرسية قدموا أجسادهم ذبيحة حية مرضية أمام الله وصعدت إلي الله الذي أشتم محبتهم رائحة بخور، ليعطينا الرب قوة محبتهم ونقاء قلبهم وسيرتهم العطرة الذكية".

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الثالثة لشهداء الكنيسة البطرسية، في الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 29 قبطيا أغلبهم من النساء والأطفال أثناء حضورهم القداس الإلهي بالكنيسة، والحادث الإرهابي وقع في 11 ديسمبر 2016، أثناء حضور عدد من المصلين للقداس الإلهي بالكنيسة البطرسية، وذلك بعدما فجر انتحاري نفسه، مما أدى إلى استشهاد 29 قبطيًا.
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بولس حليم الكنيسة القبطية أخبار مصر

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