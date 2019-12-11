نقابة أطباء الأسنان تعقد مؤتمرها السنوي مارس المقبل بالمنيا

أعلن الدكتور علاء الطحاوي نقيب أطباء الأسنان بالمنيا عن عقد نقابة الأسنان بالمنيا، مؤتمرها السادس بمحافظة المنيا لأطباء شمال الصعيد بالمنيا بمشاركة أكثر من 500 طبيب وطبيبة أسنان شهر مارس القادم في الفترة من 11 الى 13 مارس القادم





وقال الطحاوي إن المؤتمر هو الرائد والأكبر بين كل المؤتمرات الإقليمية في مصر من حيث عدد الحضور والمحتوى العلمي وورش العمل ومعرض شركات أجهزة ومواد طب الأسنان ( التريد شو )والذي يقام علي هامش المؤتمر.





ويهدف المؤتمر إلي إتاحة الفرصة للأطباء للتعليم المستمر والتدريب على الطرق الحديثة في علاج وتجميل الأسنان وسيشارك فيه أساتذة طب الأسنان بمصر.



