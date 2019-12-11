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'الكنام' تعلن عن تحسّن توازناتها المالية وارتفاع عدد المنخرطين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:10 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكّد عبد العزيز السباعي الناطق الرسمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض 'الكنام'، على تحسّن مؤشّرات التوزانات المالية للصندوق، بفضل إرتفاع نسبة مساهمات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، رغم  بعض التأخير في تلقي مساهمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وفي ذات التصريحات التي أفاد بها موزاييك اليوم الإربعاء 11 ديسمبر 2019، أشار السباعي إلى أنّ آخر مسح قام به الصندوق حول المتدخلين في منظومة التأمين على المرض، أثبت إرتفاع حجم المساهمين من ذلك  3.5 مليون مضمون إجتماعي و4 مليون من أولي الحق، ما يعني أنّ هناك ما يفوق 7.5 مليون مواطن تونسي يتعامل مع الكنام.

وأضاف مسحا للمنخرطين في الصندوق من مسدي الخدمات، سجّل وجود 8 ألاف طبيب و3 ألاف من أطباء الأسنان و5 ألاف مخبر بيولوجي، و1200 مختص في العلاج البيولوجي و2200 مركز صحة أساسية، و110 مستشفى محلي و70 مستشفى عمومي، و40 مركز أشعة و110 مصحة خاصة.
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