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الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتحركات مناخية أكبر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:03 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الاربعاء، الاقتصادات الكبرى في العالم، على الإشارة إلى التزامات أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات الدفيئة حيث بلغت محادثات المناخ في مدريد مرحلة حادة.

وقال "جوتيريس" في مقابلة لوكالة "رويترز": "نحن بحاجة إلى فهم بواعث القلق الكبيرة. وأن دورهم ضروري، لأنه إذا فشلت البواعث الكبيرة، فسوف يفشل كل شيء".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "إذا واصلنا ما نحن عليه، فنحن محكوم علينا بالفشل".

وعلى صعيد آخر، فإنه في الوقت الذي خفف فيه الطقس البارد من الحرائق والضباب حول سيدني، اليوم الأربعاء، تسببت كومة الدخان الكثيفة في اليوم السابق في احتجاجات ودفعت أحد المشرعين المحافظين إلى الانفصال عن حزبه من خلال ربط الطقس الأخير بانبعاثات الكربون.

وحسبما ذكرت وكالة"رويترز"، أدت حرائق الغابات المدمرة التي غطت سيدني - أكبر مدينة في أستراليا - بالدخان الخطير هذا الأسبوع، إلى تصاعد الغضب الشعبي وزادت الضغوط السياسية على الحكومة لبذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ.

وقال مات كين، وزير البيئة في نيو ساوث ويلز، من التحالف الليبرالي الوطني الذي يُمثل يمين الوسط، لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية: "نحن في وسط أسوأ موجة جفاف في الذاكرة الحية ، وهذا هو ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق".

وأضاف: "تسبب دخان الأمس في حدوث بعض من أسوأ تلوث الهواء في سيدني الذي رأيناه من قبل - وهذا هو تغير المناخ".

انخفضت، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت)، وخففت الرياح، مما أدى إلى تحسين جودة الهواء، على الرغم من أنه لا يزال ثابتًا عند مستويات تعتبر خطرة.

في خضم الغضب العام المتزايد، دافعت الحكومة الأسترالية الليبرالية الوطنية عن سياساتها في التصدي لتغير المناخ وقللت من أهمية صلاتها بالوصول المبكر غير المسبوق وشدة الحرائق.

وقال نائب رئيس الوزراء، مايكل ماكورماك، لـ ABC، ​​في إشارة إلى المشعلين: "بالتأكيد، يُعد تغير المناخ عاملًا، ولا شك، ولكن من المهم أيضًا ملاحظة أن معظم هذه الحرائق كانت ناجمة عن الشياطين الصغار".

كان الناس قد اختنقوا في سيدني يوم الثلاثاء مع اندلاع أكثر من 100 حريق عبر الساحل الشرقي، لتتحول إلى سماء النهار إلى برتقالية، مما يحجب الرؤية ويعطل خدمات النقل العام مع انخفاض جودة الهواء.

تسببت حرائق أستراليا في مقتل أربعة أشخاص على الأقل منذ نوفمبر، وأحرقت حوالي 2.5 مليون فدان (مليون هكتار) من الأراضي الزراعية ودمرت أكثر من 400 منزل.
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جوتيريس المناخ التغيرات المناخية الامين العام للامم المتحدة الامم المتحدة

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