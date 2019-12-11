القبض على 3 أشخاص محلّ عدّة مناشير تفتيش بسوسة

تمكّنت وحدات إدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة، يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، من القبض على 03 أشخاص مفتّش عنهم.





ويذكر بأن أحدهم محلّ 17 منشور تفتيش، والثّاني محلّ 06 مناشير تفتيش، والثّالث محلّ 04 مناشير تفتيش، وقد ضبط شخصين منهما بحوزتهما كميّة من مخدّر القنب الهندي "زطلة".





وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم ومواصلة الأبحاث.