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إلقاء القبض على صاحب سوابق في مجال السّرقات بالعاصمة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكّنت منطقة الأمن الوطني بباب بحر من ولاية تونس، يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، من القبض على شخص من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السّرقات(36 سنة)، بحوزته هاتفين جوّالين محلّ سرقة ومبلغ مالي قدره 270 دينارا.

وبالتّحرّي في شأنه، تبيّن أنّه محلّ 03 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وقضائيّة مختلفة، من أجل السّرقة والإعتداء بالعنف.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.
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