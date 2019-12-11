اسعار الدواجن اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 في السوق المحلى

اسعار الدواجن اليوم





شهدت اسعار الدواجن اليوم في الاسواق المحلية حالة من الارتفاع حيث وصل سعر كيلو الداجن البيضاء بقيمة 5 جنيهات 23 جنيها في المزرعة ونحو 27 جنيها للمستهلك ، وجاتء الاسعار بشكل تفصيلي على النحو التالي:





اسعار الدواجن اليوم في السوق المحلى

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 23 جنيها في المزرعة و27 جنيها للمستهلك.

سجل سعر الفراخ البلدى نحو 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 33 جنيها الى 40 جنيها.

سجل سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو

سجل سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى.

سجل سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه.



