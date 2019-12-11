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اسعار الدواجن اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 في السوق المحلى

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:58 م
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اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
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اسعار الدواجن اليوم 

 شهدت اسعار الدواجن اليوم في الاسواق المحلية حالة من الارتفاع حيث وصل سعر كيلو الداجن البيضاء بقيمة 5 جنيهات 23 جنيها في المزرعة ونحو 27 جنيها للمستهلك ، وجاتء الاسعار بشكل تفصيلي على النحو التالي:

اسعار الدواجن اليوم في السوق المحلى 
سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم نحو 23 جنيها في المزرعة و27 جنيها للمستهلك.
سجل سعر الفراخ البلدى نحو 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في للمستهلك بنحو 33 جنيها الى 40 جنيها.
سجل سعر الكتكوت ما بين 3 و4 جنيهات.
سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 30 للساسو
سجل سعر كيلو الرومي نحو 50 للرومى.
 سجل سعر كيلو البانيه نحو 70 للبانيه.
 سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه.
 سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
جل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه.
 سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها.
سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه
 سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها
 سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه
 سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.

 ارتفاع الاسعار مع بداية الموسم الشتوى
من جانيه قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، ان اسعار الدواجن سوف ترتفع ارتفاعات ملحوظة مع بداية الموسم الشتوى الحالى فضلًا عن ارتفاع معدلات الطلب في السوق التي تؤثر على الأسعار، مشيرا الى أن أن سعر كيلو الدجاج في المزارع بلغ 23 جنيه  مقارنة بـ 18 جنيه كانت قد سجلتها في الفترة السابقة.

أسباب ارتفاع اسعار الدواجن 

وأكدت شعبة الدواجن خلال تصريحات لها ان السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية هو زيادة أسعار مستلزمات التربية، وتخارج عدد كبير من أصحاب المزارع خارج المنظومة لعدم  تحقيقهم أرباح، وبداية الموسم الشتوي الذي  يتسسب في نفوق عدد من الدواجن.


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