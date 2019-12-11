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حملات أمنية بعدد من الولايات.. تعرّف على آخر النتائج

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نظّمت منطقة الأمن الوطني بباب بحر تونس العاصمة، يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، حملة أمنيّة هادفة للتصدّي لمختلف أنواع الجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام.

وأسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- إيقاف 11 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- تقديم 05 أشخاص من أجل الإنتصاب الفوضوي.

- تقديم 05 أشخاص من أجل الحراسة العشوائيّة.

- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- تحرير 14 مخالفة مرورية.

- تحرير 02 محاضر جبائية.

- القيام بـ 120 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.

وفي ذات الإطار، نظّمت يوم أمس، منطقة الأمن الوطني بالمكنين ولاية المنستير خاصّة بالأحياء الشعبيّة ومحطات النقل العمومي،  حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- إيقاف 15 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- القيام بـ 130 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.

- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- تحرير 05 مخالفات مختلفة.

- تحرير 08 محاضر مرورية.

وقامت منطقة الأمن الوطني بالقيروان المدينة أمس، بمشاركة وحدات أمنيّة تابعة لإقليم الأمن الوطني بالقيروان والفوج الجهوي لحفظ النظام، بحملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- إيقاف 14 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- تحرير 06 مخالفات مرورية.

- تحرير 02 محاضر عدليّة ومحضر إقتصادي.

- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

ونظّمت منطقة الأمن الوطني برأس الجبل ولاية بنزرت أمس، بمشاركة مختلف اختصاصات الأمن الوطني، حملة أمنيّة بمرجع النظر.

وقد تمّ خلالها التركيز خاصّة على محيط المؤسّسات التربويّة، ومحطات النقل العمومي والمؤسّسات الماليّة والصحّية، وأسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- إيقاف 04 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- تحرير 05 مخالفات مرورية.

- تحرير 03 محاضر عدلية  و01 محضر جبائي.

- تحرير 02 محاضر إقتصادية.

- تحرير 04 مخالفات صحية.

و قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة أمس، بحملة أمنيّة شملت المنطقة السياحيّة والمؤسسات البنكيّة والماليّة، ومحطات النقل ومآوي السيارات والأحياء الشعبيّة والمؤسسات التربوية.

وقد أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- إيقاف 10 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- تحرير 07 محاضر عدليّة.

- تحرير 06 محاضر جبائيّة.

- تحرير 20 مخالفة مرورية.

- حجز 04 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- القيام بـ 155 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.

- الإحتفاظ بشخصين من أجل مسك وإستهلاك وترويج مادة مخدرة وحجز 12 قطعة من مخدر القنب الهندي "زطلة" لديهما.

كما نظّمت الوحدات الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبيّة أمس، حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق أهمّ النّتائج التّالية:

- القبض على 20 شخصا مفتّشا عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وقضائيّة مختلفة.

- حجز 14 درّاجة ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.

- حجز 01 وسيلة نقل.

- تحرير 09 محاضر عدليّة.

- تحرير 14 مخالفة مروريّة.

- تحرير 11 محضر جبائي.
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