حملات أمنية بعدد من الولايات.. تعرّف على آخر النتائج

نظّمت منطقة الأمن الوطني بباب بحر تونس العاصمة، يوم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، حملة أمنيّة هادفة للتصدّي لمختلف أنواع الجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام.

وأسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

- إيقاف 11 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- تقديم 05 أشخاص من أجل الإنتصاب الفوضوي.

- تقديم 05 أشخاص من أجل الحراسة العشوائيّة.

- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

- تحرير 14 مخالفة مرورية.

- تحرير 02 محاضر جبائية.

- القيام بـ 120 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.

وفي ذات الإطار، نظّمت يوم أمس، منطقة الأمن الوطني بالمكنين ولاية المنستير خاصّة بالأحياء الشعبيّة ومحطات النقل العمومي، حملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:





- إيقاف 15 شخصا مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- القيام بـ 130 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.





- حجز 08 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- تحرير 05 مخالفات مختلفة.





- تحرير 08 محاضر مرورية.



